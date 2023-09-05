Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

D010 Karasu-Kocaali karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç taklalar atarak araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı