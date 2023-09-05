Kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan panelvan tipi aracın takla attığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
D010 Karasu-Kocaali karayolunda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan panelvan tipi araç taklalar atarak araziye uçtu. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.