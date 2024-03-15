Kontrolden çıkan kamyonet elektrik direklerine çarpıp kaçtı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı. 6 elektrik direğini deviren kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde aşırı yüklü kamyonet, kontrolden çıkarak elektrik kablolarına takıldı. 6 elektrik direğini deviren kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Ataşehir ilçesinde 3003 Sokak’ta saat 20.15 sıralarında, aşırı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce elektrik kablolarına takıldı. Kabloların aşırı gerilmesi sonucu 6 elektrik direği devrildi. Sürücü olay yerinden kaçarken, kazayı duyan vatandaşlar evlerinden sokağa çıktı. Olayda yaralanan olmaz iken elektrik direklerinde maddi hasar meydana geldi.
Vatandaşlar yetkilileri arayarak durumu bildirdi. Olay yerine ulaşan görevliler devrilen elektrik direklerini onarma çalışmalarını başlattı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.