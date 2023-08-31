Kontrolden çıkan kamyonet refüje çarptı: 1 yaralı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgire göre, G.T. idaresindeki 22 LN 649 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet refüje çıkarak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü G.T., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.