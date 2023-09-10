Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1'ağır 2 yaralı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D-650 karayolu Güneşler Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, C.K. idaresindeki 54 VF 099 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada sürücü ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerine yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.