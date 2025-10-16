Kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı, sürücü yaralandı
Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparken, meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza; Bilecik-Osmaneli-Sakarya D-650 karayolu üzerinde meydana geldi. Bilecik istikametinden Sakarya istikametine seyir halinde 54 LG 573 plakalı otomobil sürücüsü Hüseyin M. Osmaneli İlçesi Kızılöz Köyü mevkiine geldiğinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan istinat duvarına çarparak durabildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Hüseyin M. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.