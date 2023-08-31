Kontrolden çıkan otomobil köprüden göle düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprüden göle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kontrolden çıkan otomobil köprüden göle düştü
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, köprüden göle devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Karasu-Kocaali yolu üzeri Küçükboğaz Gölü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinden Kocaali istikametine seyir halinde olan 34 JK 1468 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak göle devrildi. Sürücü kendi imkanlarıyla sudan çıkarken otomobil bulunduğu yerden vinç yardımıyla kurtarıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı