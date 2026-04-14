Kontrolden çıkan otomobil petrol ofisine daldı: 1 yaralı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna çarparak durabildi, kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl - Bozüyük kara yolu Bozüyük istikametinde seyreden Osman Emre K. idaresindeki 34 PRN 772 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan yazıhaneye çarptı. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.