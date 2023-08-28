Kontrolden çıkan otomobil refüje daldı
Bursa'da kontrolden çıkan otomobil refüje dalıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil refüje dalıp bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Orhangazi-Bursa karayolu Gemlik Polis kontrol noktası yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Bursa istikametinden Gemlik istikametine doğru gitmekte olan 16 ZG 535 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje daldı. Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ağır hasar gören otomobil çekici yardımı ile refüjden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.