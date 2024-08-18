Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
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Kontrolden çıkan otomobil yan yattı, sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

E5 Karayolu Değirmenköy mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yoldan çıkarak aracın yan yatmasına neden oldu. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan sürücüyü çıkarmayı başardı. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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