Kontrolden çıkan panelvan üst geçide çarparak durabildi: 2 yaralı

Kocaeli’de sürücüsünün kontrolünden çıkan panelvan üst geçide çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 Ankara istikameti İzmit Kuruçeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.T. idaresindeki 41 AEV 164 plakalı Citröen marka panelvan, virajı alamayarak sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki üst geçidin ayaklarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü B.T. ve yolcu olarak yanında bulunan M.Ö. yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesinin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazadan dolayı, yeni olumsuzlukların ortaya çıkmaması adına trafikte kontrollü geçişleri sağladı.

Kazayla ile ilgili inceleme başlatıldı.