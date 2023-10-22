Kontrolden çıkan polis otomobiliyle takla attı

Bursa'da aracıyla seyir halindeki polis memuru, direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan polis otomobiliyle takla attı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da aracıyla seyir halindeki polis memuru, direksiyon hakimiyetini kaybedip takla attı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osmangazi istikametine seyir halindeki polis memuru, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, batçık girişindeki bariyerlere çarpıp takla attı. Kazayı gören çevredekiler yaralı memurun yardımına koşarken, durum 112 ekiplerine bildirildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralının olay yerinde ilk müdahalesini yaptı. Ambulans ile en yakın hastaneye kaldırılan sürücü tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.