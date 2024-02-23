Kontrolden çıkan tır devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan tır devrildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. İnegöl’den Ankara istikametine seyir halinde olan sürücü Osman A. (65) idaresindeki 66 DN 994 plakalı karton yüklü tır, Mezit boğazında sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun sağ kısmına devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

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Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.