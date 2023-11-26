Kontrolden çıkan tır makasladı, D-650 kara yolu trafiğe kapandı

Sakarya’nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan tır makasladı. Kazada karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapanırken tır sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle kara yolunun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

D-650 kara yolu Devebağırtan Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada M.D. idaresindeki 39 TM 871 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak makasladı. Bariyerleri yıkarak bir kısmının karşı yöne geçtiği tır kara yolunun çift yönlü olarak kapanmasına sebep oldu. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye sevk etti. Meydana gelen kaza sebebiyle her iki yönde de kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Ekiplerin tırı bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.