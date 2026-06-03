Kontrolden çıkan tır makasladı... O anlar kamerada

Gemlik’ten Bursa istikametine seyir halinde olan bir tır, Dörtyol mevkiindeki jandarma rampasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kazaya karıştı. Yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Ayrıca o anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-Gemlik Yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir tır, bir anda makasladı. Kaza nedeniyle Gemlik-Bursa yönü trafiğe tamamen kapanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edilirken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yetkililer, Bursa istikametine gitmek isteyen sürücülerin alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.