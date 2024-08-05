Kontrolden çıkan traktör bahçeye girdi, 4 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak bir bahçeye girerken, yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan traktör bahçeye girdi, 4 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te seyir halindeki traktör kontrolden çıkarak bir bahçeye girerken, yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Kapaklı Köyü’nden Abbaslık Köyü’ne seyir halindeki 16 PN 942 plakalı odun yüklü traktör sürücü Ali B., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör Muhsin K.’nin bahçesine girdi. Traktör bahçede bulunan 41 VD 103 plakalı otomobil ve garajına çarparak durabildi. Kazada sürücü ve traktörde yolcu olarak bulunan Gökhan Ç. (22), Yusuf Ö. (18) ve Hasan G. (23) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.