Kontrolden çıkan yolcu otobüsü durağa daldı: 4 yaralı

Ankara’da sürücüsünün kayganlaşan yol sebebiyle kontrolünü kaybettiği şehirlerarası yolcu otobüsü önce bir araca, ardından da otobüs durağına çaptı. 4 kişinin yaralandığı kazada sürücünün kırmızı ışık ihlalinde bulunduğu iddia edildi.

Kaza, Mamak ilçesi 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 KM 7869 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Kırıkkale-Çorum seferi sırasında yağış sebebiyle kontrolden çıktı. Savrulan otobüs önce bir araca, ardından da otobüs durağına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 3’ü yolcu toplam 4 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan otobüs sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi.

“Otobüs kırmızı ışıkta duramadı”

Kazaya tanık olan Mehmet Özkılıç, “Sesi duyunca dışarıya çıktım hemen. Otobüs kırmızı ışıkta duramadı. Bir abaya çarpıp yoldan çıktıktan sonra otobüs durağına çarptı. Polisi ve sağlık ekiplerini aradık. 4 yaralı var. 3’ü otobüsün içerisindeki yolcu, birisi de karavandaki kişiydi. Sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralıları hastaneye götürdüler. Polisler de gelip inceleme yaptı. Yaralıların durumu hafifti. Otobüs şoförü kırmızı ışıkta duramadı” dedi.