Kontrolünü kaybettiği motosikletten düştü, kaldırıldığı hastanede vefat etti

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği motosikletten düşen genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akyazı Batakköy Mahallesi Batakköy Caddesi’nde, Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Yusuf Başkaya idaresindeki motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yola savrularak sürüklenen genç ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan Başkaya, Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen genç, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Hususa ilişkin olarak inceleme başlatıldı.