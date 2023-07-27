Bilecik’in Bozüyük ilçesine belediye tarafından yapılacak Konukevi ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu yerel seçimler öncesinde İçköy Mahallesi’ne verdiği sözü yerine getirerek, Konukevi ve Kültür Merkezi’nin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Bakkalcıoğlu, "Yapı zeminde 430 metrekareye oturur, 2 katlıdır, 970 metrekare inşaat alanı vardır. 2 kata rağmen asansörlüdür. Alt katta 300 metrekareye yakın bir salon, mutfak, muhtar odası, tuvaletler ve asansör giriş ve yukarıya çıkış merdiven ve asansör holü var. Yukarı çıktığımızda 20 metrekare birçok amaçlı salon var, yani düğünde gelin odası olabilir başka amaçlarla kullanılabilir ve yukarıda 200 metrekare bir salon daha var, önünde de 110 metrekare bir teras var. Yani toplamda bu binada yaz aylarında 600 metrekarede düğün veya etkinlik, mevlit, taziye her şeyi yapabilecek bir ortam var. Bu binayı yılbaşı gelmeden bitireceğiz inşallah ve o zaman açılışını yapacağız” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun konuşmasının ardından inşaatın kazasız belasız tamamlanması temennileri ve hayır duaları eşliğinde adaklar kesildi. Başkan Bakkalcıoğlu temel atma butonuna İçköy Mahalle Muhtarı İbrahim Ölçer ve mahalle sakinleri ile birlikte basarak tesisin hayırlı olması temennisinde bulundu.