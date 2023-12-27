Konuşan kütüphane

Kısa süre sonra hizmete girecek olan Kartepe Kent Kütüphanesi’nde profesyonel kişilerce seslendirilmiş binlerce kitap, görme engellilere kolaylık sağlayacak.

Kartepe Kent Meydanı içerisinde yer alan Kartepe Kent Kütüphanesi’nin yapımında sona gelindi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Kocaeli’nin en büyük camisinin giriş katında yer alacak olan Kartepe Kent Kütüphanesi bin metrekare olarak planlandı. Kütüphane içerisinde kafeterya, çocuk oyun alanları, internet-bilgisayar salonu, gazete ve dergi okuma salonu, çalışma odaları, sesli kütüphane ile idari alanlar yer alacak. Geniş iç dizaynı ile ziyaretçilere konforlu çalışma ortamı sunulacak olan kütüphanenin bilgi teknolojisi bölümünde, bilgiye hızlı ve güvenilir şekilde ulaşma imkanı olacak. Çocukların hem okuyup hem de hayal dünyalarını geliştirmesi için tasarlanan yeni nesil kütüphane Kartepe’de kitap okuma imkanının yanında satranç masaları, tangram, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncaklar, öğrenme oyunları ile zihinsel gelişmelerine de katkı sağlayacak, pek çok fonksiyonel hizmet sunacak.

Kartepe Kent Kütüphanesi’nde profesyonel kişilerce seslendirilmiş binlerce kitap ile görme engellilere, görebildiği halde okuyamayanlara da sesli kitap bölümü yer alacak ve kitapları seven herkesin erişim imkanı sağlamış olacak. Kütüphanenin hayırlı olmasını temenni eden Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “İlmek ilmek işlediğimiz, Kartepe’mizin ilk kütüphanesini çok yakında hizmete açacağız. 7’den 77’ye bilhassa da genç kardeşlerimizle dolup taşacak. Modern teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı kütüphane gençlerimizin hizmetinde olacak. Kütüphanemiz sıradan bir kütüphane olmayıp, çok fonksiyonlu yeni nesil kütüphane olacak. Kartepemiz için hayırlı olsun” dedi.