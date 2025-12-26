Konut Alacaklar Dikkat !

Gayrimenkul sektöründe 2025 yılının görece toparlanmayla geçtiğini belirten Kızılkaya, asıl hareketliliğin 2026’da yaşanacağını ifade etti. Faiz indirimlerinin konut talebini artıracağını vurgulayan Kızılkaya, finansmana erişimin kolaylaşmasıyla birlikte fiyatların yukarı yönlü seyredeceğini söyledi.

“İlk Çeyrek Son Şans Olabilir”

Kızılkaya, özellikle 2026’nın ilk çeyreğine dikkat çekerek, “Mart-Nisan aylarından sonra konut fiyatlarında %30-40 bandında artış bekliyorum. Konut almak isteyenler bu süreci iyi değerlendirmeli” dedi. İnşaat maliyetlerindeki sürekli artışın fiyatlara kaçınılmaz olarak yansıyacağını belirten Kızılkaya, camdan betona, işçilikten vergilere kadar tüm kalemlerde ciddi zamlar yaşandığını kaydetti.

Altın Yükseldi, Sıra Konutta

Altın piyasasındaki rekor artışların konut yatırımcısını da etkilediğini dile getiren Kızılkaya, “Altın biriktirip konuta yönelen ciddi bir kesim var. 2025 altının yılı olduysa, 2026 da konutun yılı olacak” ifadelerini kullandı.

Silivri Detayı: Fiyatlar Uzun Süredir Sabit

Silivri özelinde değerlendirmelerde bulunan Kızılkaya, bölgede son 1,5-2 yıldır fiyatların büyük ölçüde sabit kaldığını belirtti. Silivri’de ortalama daire fiyatlarının 3,5 milyon TL ile 5,5 milyon TL arasında değiştiğini söyleyen Kızılkaya, bu seviyelerin korunmasının mümkün olmadığını ve beklenen artışların bu bölge için de geçerli olduğunu vurguladı.

Kentsel Dönüşüm ve Deprem Gerçeği

Programda kentsel dönüşümün önemine de değinen Kızılkaya, deprem riskine karşı sağlam zemin, ayrık nizam ve otoparklı yapılaşmanın hayati olduğunu ifade etti. Silivri gibi planlı bölgelerde dönüşümün daha hızlı ilerlediğini belirten Kızılkaya, İstanbul genelinde sürecin hızlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Sektör temsilcisi olarak çağrısını yineleyen Kızılkaya, “Beklemek yerine harekete geçen kazanacak. Konut ihtiyacı ertelenemez bir gerçek” diyerek sözlerini tamamladı.