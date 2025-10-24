Konut almak isteyenler için yeni kampanya fırsatı

Sur Yapı, konut almak isteyenler için "Eve Geç Kalma Türkiye" sloganıyla yeni kampanyasını duyurdu. Kampanya, bankasız, kefilsiz, yüzde 10 peşinat ve 48 ay vade farksız ödeme fırsatı sunuyor.

Sur Yapı, konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Sur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, yeni kampanya hakkında şunları söyledi:

"Sur Yapı olarak, ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ kampanyamızla konuttaki alım avantajını hatırlatıyor ve konut alım fırsatını kaçırmamak adına konut sahibi olmak isteyenler için sunduğumuz bankasız, kefilsiz, düşük peşinatlı ve vade farksız 48 ay ödeme seçenekleriyle, kira öder gibi ev sahibi olma imkânı tanıyoruz. Hem oturumcu hem de yatırımcıya yeniden ’eve geç kalma Türkiye’ çağrısında bulunmak istiyorum. Konut almak için doğru zaman."

"Ev almayı erteleme, eve geç kalma Türkiye"

Elmas, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün Türkiye’de birçok insan ev sahibi olma arzusunu ertelemek zorunda kalıyor. Biz bu kampanyayla, o ertelemeyi ortadan kaldırmak istiyoruz. ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ çağrımız, aslında bir toplumsal davet. Çağrımız ile Sur Yapı olarak, insanları kendi geleceklerine ve kendi yaşam alanlarına yatırım yapmaya davet ediyoruz. Her projemizde, insanların hayatlarının en değerli kararlarından birine aracılık ediyoruz. Bizim için her teslim ettiğimiz daire, bir ailenin geleceğine attığı güçlü bir yatırımdır."

"Bu kampanya, yalnızca ev sahibi olmayı kolaylaştırmak değil; Sur Yapı’nın güven, erişilebilirlik ve sürdürülebilir değer üretme vizyonunu daha fazla insana ulaştırmak için tasarlandı" diyen Altan Elmas, "Biz, projelerimizi sadece bugünün koşullarına göre değil, yıllar boyu sürecek bir yaşam kalitesine göre şekillendiriyoruz. Sur Yapı olarak amacımız, konut üretmekten öte, insanların hayatlarına dokunan, onların geleceğine katkı sunan projeler geliştirmek. ‘Eve Geç Kalma Türkiye’ kampanyamızda bu yaklaşımımızın bir uzantısı" şeklinde konuştu.

Elmas, gayrimenkul sektörünün ekonomideki önemine de şöyle dikkat çekti:

"Gayrimenkul sektörü Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Gayrimenkul sektörü; istihdam oluşturur, sanayiyi büyütür, şehirleri dönüştürür ve insanları mutlu yuvalarına kavuşturur. Biz Sur Yapı olarak 33 yıldır bu zincirin en güçlü halkalarından biri olmaya devam ediyoruz."

7 bin 500 konut teslim edildi

Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Sur Yapı Antalya’nın 1. etabını tamamlayarak 7 bin 500 adet konut teslimi yapan Sur Yapı, 25 bin kişiyi yuvalarına kavuşturdu.

Antalya’da Vitrin Antalya, Antalya Suites, Turkuaz ve Sur Cadde, İstanbul’da ise Cevher Ümraniye, Topkapı Suites, Excellence Koşuyolu, Axis Suites ve Topkapı Evleri projeleriyle de her daire tipine ve farklı ödeme şartlarına uygun seçenekler sunuluyor.