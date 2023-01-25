Konut A.Ş. üretime başlıyor: Vatandaşlar, uygun fiyat ve uzun vadeli ödemeyle ev sahibi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu Konut A.Ş., kar payı gözetmeden yaşam alanları inşa ederek vatandaşlara uygun fiyat ve uzun vadeli ödemeyle ev sahibi olma fırsatı sunacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin haberini verdiği ve Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda çoğunluğun onayıyla meclisten geçen Konut A.Ş projesinin detayları netleşmeye başladı. Büyükşehir’in uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemin öncelikli ve uzun vadeli hedefleri belirlendi. Başkan Yüce, kamu eliyle kurdukları şirketin rezerv alanlarında seri şekilde konut imalatına başlayacağını söyledi. Konut A.Ş’nin zamanla geniş yelpazeli projeler üretecek seviyeye gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Yüce, vatandaşlara uygun fiyata kaliteli yapılar temin edeceklerinin altını çizdi. Yüce ayrıca, bankalarla yapılan anlaşmalarla kredi imkanı, vade kolaylığı ve en iyi fiyat performansı gibi fırsatlar sunacaklarının altını çizdi.

"Konutlar maliyetler üzerine yapılacak hesaplamalarla uygun fiyatlara sunulacak"

İnşaat sektöründe kamu eliyle yeni bir süreç başlattıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut A.Ş. projemiz şehirdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç niteliğinde olacak. Modern kentleşme, yatay mimari, düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi bir adım attık. Şirketimizin sermayesi belediyemiz nakdi fonu ile belediye taşınmazlarından oluşturulacak. Şehir için nitelikli, güçlü, güvenli konutlar üreterek Sakarya’daki konut piyasasında yaşanan daralmaya çözüm olmak istiyoruz. Çalışmalarımız sayesinde vatandaşlarımız ’kar payı gözetmeden’ ürettiğimiz konutlara uygun fiyata, ödeme kolaylığıyla sahip olacak. Konut A.Ş Sakarya’da konut imalatının yanı sıra inşaat sektöründeki tüm faaliyetleri de yürütecek. İlk etapta kendi rezerv alanlarımızdan başlayarak sistemi kentin geneline yaymak istiyoruz. Bu esnada mevcut inşaat sektörüne de katkı sunmak adına arazilerimizi firmalarımıza kat karşılığı konut üretimi için tahsis edeceğiz. Atacağımız bu adımla hem sektör, hem vatandaş hem de yepyeni bir mimari dönüşümün başlayacağı Sakarya’mız kazanacak. Şunun haberini vermek istiyorum. Bankalarla yapacağımız anlaşmalar sayesinde vatandaşlarımıza ödeme miktarı, vade sayısı kolaylığını sunacağız. Ayrıca, bu konutlar maliyetler üzerine yapılacak hesaplamalarla uygun fiyatlara sunulacak. Sakarya’nın geleceği için hayata geçirilecek kavşak, köprü ve yol projelerini de ihalelere katılım sağlayarak kendi imkânlarımızla inşa ederek şehrimize güçlü bir ekonomik girdi sağlayacağız" dedi.