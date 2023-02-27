Konut kredilerinde limit artışı

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “1’inci El konut alımlarında kullandırılabilecek azami kredi tutarı 10 milyon TL’den, 20 milyon TL’ye çıkartıldı” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 24 Şubat tarihinde aldığı karar ile konut kredilerinde uygulanacak kredi değer oranlarını güncelledi. Buna göre, 1’inci ve 2’nci el konutlarda kredi düzenlemesini açıkladı. Konuya ilişkin Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, gerek 1’inci El konut alımında gerekse de 2’nci El konut alımı ve konut teminatlı kredilerde kullandırılabilecek azami kredi tutarlarını güncelledi. Buna göre 1’inci El konut alımlarında kullandırılabilecek azami kredi tutarı 10 milyon TL’den, 20 milyon TL’ye çıkartıldı. 5 milyon ila 10 milyon TL arasındaki konutlarda uygulanan azami 3 ila 3.5 milyon TL’lik sınırlama da kaldırıldı. İkinci el konut alımlarında ise, 10 milyon üstüne kredi verilmeme kararı devam ederken, 5 milyon ila 10 milyon TL arasındaki 2’nci El konutlarda, azami tutarlar sınırları 500 bin TL artırıldı. Her iki türde de enerji sınıfı daha yüksek oranda olan konutlar için daha yüksek oranda kredi çekilirken, sınıf düştükçe daha az kredi çekilebiliyor” açıklamasında bulundu.

"Kamu bankalarında kredi yok"

Kredi değer oranları artsa da bunun kredili satışlara etkisinin çok az olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “Kamu bankalarında aylık 1.29 faiz oranı ile ancak 250 bin TL kredi kullandırılabiliyor. Bunun üzerinde kredi kullanımları ise çok daha yüksek oranlarda gerçekleşebiliyor. Özel bankalarda ise oranlar aylık yüzde 2 seviyesinde. Bu çerçevede baktığımızda limitler artış gösterse de kredi kullanımı pek mümkün olmuyor. Örneğin tüketici bugün aylık 1.34 oranı ile 2 milyon TL kredi çekse, 33 bin 602 lira aylık geri ödemesi oluyor. Aynı tutarda bu oran 1.98 seviyesinde özel bankalardan çekilse, aylık 43 bin 761 TL ile toplamda 5 milyon 251 bin lira geri ödemeye denk geliyor” dedi.

"Yeni konut finansman programı devreye girdi"

24 Şubat tarihinde Yeni Konut Finansman Programı kararının da ayrıca Resmi Gazetede yayımlandığını ifade eden Özelmacıklı, “Çıkan karara göre arsa sahiplerinin de yüklenici kabul edildi. Buna göre gerek müteahhitler gerekse de arsa sahiplerinin sattığı taşınmazlar Yeni Konut Finansman programından yararlanabilecek. Ayrıca birden fazla konut tapulu yere hisseli sahip olanlar hisseleri yüzde 50 altında dahi olsa programdan faydalanamayacaklar. Karar kapsamında, 1’inci Bölge yani İstanbul için, azami ekspertiz ve satış değeri 9 Milyon TL, azami kredi tutarı 5 milyon TL ve azami hane geliri 80 bin TL olarak belirlendi. 2. Bölge yani Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla illerinde azami ekspertiz ve satış değeri 5 Milyon TL, azami kredi tutarı 3 milyon TL ve azami hane geliri 65 bin TL olarak belirlendi. Diğer illerimizde ise, azami ekspertiz ve satış değeri 3 Milyon TL, azami kredi tutarı 2 milyon TL ve azami hane geliri 45 bin TL olacak” şeklinde konuştu.