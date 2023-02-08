Konya'nın kalbi deprem bölgesinde atıyor

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen büyük depremlerin ardından Hatay’da arama kurtarma ve yardımların koordinasyon çalışmalarına katılan Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya ilçe belediyeleri, deprem bölgesinde 451 araç ve bin 545 personeli ile arama kurtarma ve destek çalışmalarına katılıyor. Büyükşehir arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar enkazdan 61 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ardından Hatay’da katıldığı arama kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki 2 büyük depremin hemen akabinde ilk gün Konya Valisi Vahdettin Özkan ile birlikte Hatay’a giden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, afet bölgesinde arama kurtarma ve koordinasyon çalışmalarına katılıyor.

Depremin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda ilçe belediyeleriyle birlikte Hatay’a hemen ekipler ve araçlar sevk ettiklerini, yardım malzemelerini organize ettiklerini hatırlatan Başkan Altay, “Şu anda bin 545 personelimiz ve 451 aracımız deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerine katılarak bir fazla can kurtarabilmek için insanüstü bir gayret gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“Konya depremzedeler için seferber oldu”

Afette evini kaybeden depremzedeler için Konyalıların seferber olduğunu da dile getiren Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyemizin koordinasyonunda ilçe belediyelerimizin desteğiyle Konyalı hemşehrilerimiz her zaman olduğu gibi yüce gönüllülüğünü ortaya koyuyor. Konya olarak birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiliyoruz. Yardım merkezlerimize yardımlarını ulaştıran ve bu merkezlerde gönüllü olarak göreve koşan tüm hemşerilerimden Allah razı olsun. Yardımlarınız Hatay’a geliyor ve burada yara sarıyor. Hatay’dan tüm Konyalı kardeşlerime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“AFAD üzerinden nakdi yardımlara öncelik verelim”

Deprem bölgesine yeterli miktarda aynı yardım geldiğini vurgulayan Başkan Altay, “Hemşehrilerimizin bundan sonra aynı yardımlar yerine AFAD üzerinden nakdı yardımlara öncelik vermesi daha faydalı olacaktır. Rabbim bir daha böyle üzücü felaketlerle milletimizi sınamasın. İnşallah el ele verip bu durumun da üstesinden de geleceğiz” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin arama kurtarma, iş makinesi, haberleşme, iletişim ve destek personeli olmak üzere şu anda bin 545 çalışanı deprem bölgesinde bulunuyor. Ayrıca; ekskavatör, bekoloder, loder, lowbet, vinç, mobil vinç, jeneratör, mobil haberleşme aracı, mobil mutfak, ekmek fırını, temiz su tankeri, kamyon, çekici tır, dozer, yakıt tankeri, otobüs, ambulans, mobil WC ve hizmet araçları olmak üzere toplam 451 araç bölgede hizmet veriyor.

Konya ekipleri enkazdan 61 vatandaşı canlı çıkardı

Bölgede büyük özveriyle çalışan Konya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi arama kurtarma ekipleri, şu ana kadar 61 vatandaşımızı enkaz altından sağ olarak kurtardı. Konya Büyükşehir ve ilçe belediyeleri koordinasyonunda deprem bölgesine ulaştırılan yardım tırı sayısı da 123’e ulaştı.