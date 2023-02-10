Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde deprem bölgesine yardım seferberliği

Konya Organize Sanayi Bölgesi (KOS) Başkanı Memiş Kütükcü, bugüne kadar insani yardım içeren 13 yardım tırı, 3 kurtarma aracı ve 17 teknik personeli bölgeye ulaştırdıklarını söyledi.

Konya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, bölge sanayicileriyle omuz omuza vererek deprem bölgesine hızlı bir şekilde ulaştı. KOS Başkanı Memiş Kütükcü, bugüne kadar insani yardım içeren 13 yardım TIR’ı, 3 kurtarma aracı ve 17 teknik personeli bölgeye ulaştırdıklarını söyledi. Konya Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayicilerin destekleriyle tam bir yardım seferberliği ruhuyla hareket ettiklerini ifade eden Başkan Kütükcü, bölgeye gönderilen yardımlarla ilgili şu bilgileri verdi: “Yüreğimizi yakan depremin ilk günü kurduğumuz Kriz Masası ile süreci çok yakından takip ediyor, insani ve teknik yardımlarımızı koordine ediyoruz. Şu ana kadar bölge sanayicilerimizin olağan üstü destekleriyle; battaniye, ısıtıcı, jeneratör, hazır gıda, ekmek, su, yorgan, yastık, bebek bezi, hijyen-temizlik seti, un gibi insani yardımlarımızı ve teknik ekipmanlardan oluşan 13 TIR’ımızı deprem bölgemize ulaştırdık. Depremden etkilenen illerimizin anlık değişen ihtiyaçlarına göre yardımlarımızı sürdüreceğiz inşallah. Konya Organize Sanayi Bölgemizin yardım kampanyasına destek olan tüm bölge sanayicilerimize teşekkür ediyorum.”

Tüm imkanlarımızla deprem bölgemizin yanında olmayı sürdüreceğiz

Deprem bölgesine ekipman ve teknik ekip desteği de sağladıklarını belirten Kütükcü, “Arama kurtarma çalışmalarına katkı sağlayacak 8 teknik personel, 2 iş makinası operatörü, 7 destek ekibi ve 3 adet kurtarma aracımızı bölgeye gönderdik. Ayrıca bölgeye gönderdiğimiz İtfaiye Aracımız da şu anda sahada görev yapıyor. Konya Organize Sanayi Bölgemiz, tüm imkanlarıyla deprem bölgemizin yanında olmayı sürdürecek. İnşallah bu zor günleri hep birlikte, kardeşlik ruhu içerisinde atlatacağız” şeklinde konuştu.