Kopan parmak için seferber oldular, 2 saat sonra bulundu

Edirne’de meydana gelen trafik kazasında yaklaşık 2 saat sonra polis ve vatandaşlar tarafından yolun kenarında bulunan kopan serçe parmak, ambulans ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İddialara göre; Edirne’de C.S.’nin kullandığı otomobil, A.Z. isimli yayaya çarptı. Arabanın köşesine sıkışması sonucu serçe parmağı kopan yaralı vatandaş, ambulansla Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü C.S. de ifadesi alınmak üzere Selimiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kopan serçe parmak yol kenarında bulundu

Yaralı vatandaşın serçe parmağının koptuğunun tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri ve vatandaşlar olay yerinde parmağı aramaya başladı. Kopan parmak, yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından yolun kenarında bulundu. Polis ekipleri tarafından soğuk poşete konulan parmak, ardından ambulans ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.