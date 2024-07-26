Kopan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kız son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da fırlayan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Kopan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden kız son yolculuğuna uğurlandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Ankara’da fırlayan tır tekerinin çarpması sonucu hayatını kaybeden 18 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Elmadağ ilçesi Soğukpınar Caddesi’nde dün meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Rukiye Berra Erarslan, M.Ç. idaresindeki tırdan kopan tekerin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, vefat eden Erarslan için ilçede yer alan İstasyon Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Genç kızın cenazesi namazın ardından Yenimahalle Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Erarslan’ın cenazesinde ailesi, yakınları ve arkadaşları yer aldı.

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