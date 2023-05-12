Kopan Türk Bayrağı için seferber oldular

Bilecik’te siyasi partinin bayraklarının arasına asılan Türk Bayrağı’nın bir tarafının koptuğu ihbarını alan polis ve belediye ekipleri alana giderek duruma müdahale etti.

Bilecik merkez Tevfikbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücüler, yol üzerine asılan Türk Bayrağı’nın bir tarafının koptuğunu fark ederek durumu 155’i arayarak, polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, durumu belediye haber verdi. Cadde üzerine gelen belediyeye ait sepetli araç ile trafik polislerin kontrollü bir şekilde trafiği durdurarak Türk Bayrağı’nı düzeltildi.

Cadde üzerindeki esnaflar, “Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı al bayrağımıza hak ettiği saygıyı göstermek her Türk vatandaşının ödevidir. Çalışmalarını bu şekilde özenle gerçekleştiren emniyet mensubu arkadaşlarımıza da belediyemiz çalışanlarına da çok teşekkür ediyoruz. Bir kere daha gurur duyduk” dediler.