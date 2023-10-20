Köpeğe çarpmadı, kaldırıma çarptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yan yatarak kaldırıma çarparak durdu.

Köpeğe çarpmadı, kaldırıma çarptı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybeden ticari araç, yan yatarak kaldırıma çarparak durdu.

Edinilen bilgiye göre, kaza, akşam saatlerinde meydana E-87 karayolu üzerinde meydana geldi. S.Ç. idaresindeki 26 ACF 040 plakalı otomobil köpeğe çarpmamak için direksiyon hakimiyeti kaybetti. Yan yatıp kaldırıma çarparak duran ticari araç sıkışan sürücünün yardımına Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kaza maddi hasarlı olarak atlatılırken, polisin araştırması sürüyor.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman