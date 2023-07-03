Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarptı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İpsala istikametinden Keşan istikametine giden A.D.A. yönetimindeki 22 AAC 292 plakalı otomobil, Yeniceçiftlik köyü yakınlarında, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıkan otomobil demir bariyerlere çarptı. Kazada A.D.A. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.