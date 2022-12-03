Köpeğe çarpmamak için manevra yapıp tarlaya girdi, aracının başında gözyaşı döktü

Tekirdağ’da yola atlayan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenerek tarlaya girdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, olay yerinde ağladı.

Kaza, Ergene ilçesi Çorlu - Marmaracık yolu üzeri Sağlık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Mustafa Ertemel idaresindeki 60 ADF 380 plakalı otomobil, bir anda yola fırlayan köpek nedeniyle çarpmamak için manevra yaptı.

Sağanak yağışın etkili olduğu kaygan zeminde yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, tarlaya savruldu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Mustafa Ertemel, bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. Genç sürücü, kaza yaptığı aracının başında ağladı.

“Araba kendinden geçti, zapt edemedim”

Kaza anını anlatan sürücü Ertemel, “Önüme bir anda köpek çıktı. Ona çarpmayayım derken direksiyonu kırdım. Zaten sonrasında araba kendinden geçti ve zapt edemedim” diye konuştu.