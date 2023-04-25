Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, işe gitmek için bekleyen vatandaşlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Doğan Araslı Bulvarı’nda bir sürücü, yoldan karşıya geçen köpeğe çarpmamak için manevra yapınca ortalık savaş alanına döndü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden adam, yol kenarında işe gitmek için bekleyen iki vatandaşa ve köpeğe çarparak dururken, yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. O feci kaza ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü Doğan Araslı Bulvarı’nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 34 DTS 552 plakalı araç sürücüsü Berat Kaya, yoldan karşıya geçen köpeği görünce manevra yaptı. O sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden Kaya, yol kenarında işe gitmek için bekleyen iki vatandaş ile köpeğe çarptı. Kaya’nın aracı, çevredeki araçlara çarparak dururken, vatandaşlar hemen yardıma koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yerde yaralı şekilde yatan Gökhan Dinmezsu, Mustafa Güneş ve araç sürücüsü Berat Kaya’yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Hastaneye yaralı şekilde kaldırılan Mustafa Güneş (62) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Kaya ise tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yaşanan o feci kaza anları ise anbean çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

"Köpeğe çarpmamak için kaldırımda bekleyen iki vatandaşa çarpmış"

Esnaf Burak Manduz ise yaşanan kazayı, “Ben sabah dükkanı açmaya geldiğimde kaza olmuştu. Bir vatandaş, yoldan karşıya geçen köpeğe çarpmamak için kaldırımda bekleyen iki vatandaşa çarpmış. Yaşanan kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini, iki kişinin de yaralandığını öğrendik. Araç sürücüsü de kazada yaralandı” şeklinde anlattı.