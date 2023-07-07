Köpeğe çarptı, bariyerlere uçtu

Mustafakemalpaşa’da köpeğe çarpan araç, bariyerlere uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Balıkesir-Bursa Karayolu’nun 80. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’den Bursa istikametine seyir halinde bulunan iki yolculu otomobil, Türkiye Jokey Kulübü (TJK) yakınlarında aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca demir bariyerlere çarptı. Kontrolünü kaybeden araç, TJK’nın duvarına çarparak şarampole yuvarlandı. Yoldan geçenlerin çağrısı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan bulunan yaralı yolcular, ekiplerin yardımıyla dışarı çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralılardan Z.T. ve M.T.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili tahkikata devam ediyor.