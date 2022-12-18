Köpeği ezen servis şoförü, yoluna devam etti

Arnavutköy’de bir servis şoförünün köpeği ezip yoluna devam ettiği anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Hareket eden servis minibüsü, sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. G.A. isimli şahsa ait köpek, aracın altında kalarak ezildi. Şoför yoluna devam ederken, köpek ise olay yerinde öldü.

Polis ekiplerinin yaptığı kamera çalışması ve plaka bilgisinden tespit edilen şoför F.G., gözaltına alındı. Karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.