Köpeği kolunu parçaladı
İnegöl ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırdığı sahibi yaralandı.
İnegöl ilçesinde Rottweiler cinsi köpeğin saldırdığı sahibi yaralandı.
Olay, İnegöl’ün kırsal Hocaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hasan Z. (57), beslediği sırada tuttuğu Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı sahibinin sağ kolunu ısırarak parçaladı. Köpeğinin saldırısından yaralı kurtulan adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk tedavisi tamamlanan adam ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.