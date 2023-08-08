Köpeğin deniz keyfi: Hem serinliyor hem oynuyor

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde sıcaktan bunalan köpeğini plaja getiren bir kişi, denize çubuk atarak hem oynatıyor hem de serinletiyor.

Son zamanlarda artan sıcaklar, insanları etkilediği gibi köpekleri de etkiledi. Marmaraereğlisi plajı, köpekler için de büyük bir imkan haline geldi. Marmaraereğlisi ilçe merkezinde yaşayan Eren Köremenoğlu, Simba isimli köpeği sıcaktan bunalınca plaja getirerek denizde serinletti. Sahibinin oyun oynaması için attığı sopayı almak için denize giren köpek, koşarak ve yüzerek çubuğu yakalayıp sahibine getirdi. Sahibinin denize attığı sopayla hem oyun oynayan hem de serinleyen Simba adındaki köpek, deniz keyfi yaşadı.

Köpeği plaja getiren Eren Köremenoğlu, "Hava çok sıcak olduğu için köpek de bunalıyor haliyle, üzüldüm haline denize getireyim serinlensin, ben de yüzerim diye düşündüm ama onu oynatmaktan nasip olmadı. Atıyorum çubuğu denize, getiriyor. Bana da oyun çıkıyor köpek sayesinde, eğlence çıkıyor. İşim olmadığı sürece her gün getirmeye çalışıyorum. Hava çok sıcak, durulmuyor, yazık günah onlara da" dedi.