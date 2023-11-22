Köpeğin öldürülmesi olayının şüphelisi için 4 yıl hapis istendi

Kırklareli’de sokak köpeğinin bıçaklanarak öldürülmesi olayının şüphelisi için 4 yıl hapis istendi.

26 Eylül gecesi Akalar Mahallesi’nde Balkan Caddesi üzerinde bir sokak köpeği bıçakla öldürülmüş ve olayla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayla ilgili iddianame hazırlandı. Tutuksuz sanık M.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında şüpheli M.Y.’nin köpeği bıçaklayıp öldürdüğünün anlaşıldığı kaydedildi. Şüpheli için 4 yıl hapis talep edildi.

Sanık, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu, eve giderken köpeklerin ona saldırdığını ve kendisini korumak için hamle yaptığını iddia etmiş, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.