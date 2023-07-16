Köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül verecek

Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaşayan Sami Şatır, çalındığını iddia ettiği ’Maya’ isimli köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğini söyledi.

Ankara Kalecik’te ikamet eden Sami Şatır, 3 yıldır beraber yaşadığı köpeği Maya’nın Kurban Bayramı’nın ikinci günü çalındığını iddia etti. Köpeğinin insan canlısı olduğunu belirterek, bölgeye gelen arabalardan birine köpeğinin alınıp götürüldüğünü öne süren Şatır, köpeğinin yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğini ifade etti.

Kalecik’te 30 yıldır ikamet eden Sami Şatır, hayvanlarıyla birlikte yaşadığını belirterek, “Bayağı cana yakın, sevimli, insan canlısı bir hayvandı. Kurban Bayramı’nın ikinci günü gelen arabalardan bir tanesine atıp götürüyorlar. Yerini söyleyene 100 bin TL ödül vereceğim. Maya burada zincir görmedi, tamamen serbest yaşadı” dedi.

Şatır, 3 yıldır köpeği Maya ile beraber yaşadığını söyleyerek, beslediği hayvanların her türlü tedavisini, aşısını yaptırdığını ifade etti.