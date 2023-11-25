Köpek katliamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemeye sevk edildi

Bilecik'te köpek katliamı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1'i savcılık ifadesi ardından serbest kalırken, 4 kişi de tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Köpek katliamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü mahkemeye sevk edildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’te köpek katliamı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 1’i savcılık ifadesi ardından serbest kalırken, 4 kişi de tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Dün, Bilecik-Sakarya istikameti 2. Tünel mevkiinde yol kenarında 14 köpeğin ölü, 1 köpeğin yaralı bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Bilecik Belediyesi Hayvan Rehabilitasyonu çalışanı 2’si kadın toplam 5 şahıs gözaltına alınmıştı. Sabah 5 kişi jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmişti. Burada savcılıkta ifade eden 5 kişiden, stajyer olarak olayın yaşandığı gün işe başlayan H.S. serbest kaldı. N.A., M.M.K., A.O.D. ve S.İ. ise tutuklama talebiyle mahkeme sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman