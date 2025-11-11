Köpek toplama görüntüleri tepki çekti

Edirne Belediyesi Kedi, Köpek ve Barınma Evi ekiplerinin son günlerde sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü toplama çalışmaları kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Edirne Belediyesi ekipleri tarafından genelge kapsamında kent genelinde sürdürülen toplama çalışmalarında, zaman zaman istenmeyen görüntüler yaşandığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, belediye görevlisinin uyuşturucu iğneyle bayıltılan bir köpeği boynuna bağladığı iple yerde sürükleyerek toplama aracına götürdüğü anlar büyük tepki topladı.

Olayın Edirne Merkez Karaağaç Mahallesi, Meriç Nehri yakınlarında yaşandığı öğrenildi. Belediyeden yapılan açıklamada, görüntülerdeki kişinin belediye çalışanı olduğu doğrulanırken, ilgili personelin uyarıldığı belirtildi.

Ancak vatandaşlar, hayvanların toplanma şekline tepki göstererek daha insancıl yöntemlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

Vatandaş Ayşe Türkay, "Köpeklerin toplanması gerekebilir ama bu şekilde değil. Görüntüler yürek burkuyor. Hayvanı incitmeden, izleyenlerin içini acıtmadan toplamak mümkün" dedi.

Trakya Üniversitesi öğrencisi Ece Vardar ise "Kısırlaştırma çözüm olabilir ama bu yapılan çok yanlış ve acımasızca." ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Hatice Erdoğan, "O canı Allah verdi, yine o alır. Bu büyük günahtır. Başımıza gelen felaketler bu vicdansızlıklardan oluyor" diye konuştu.

Öğrenci Cihat Çelik ise, "Evet, çok fazla köpek var, toplanmaları anlaşılabilir. Ama bu şekilde değil. Canlarını yakmadan, uygun şekilde yapılmalı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Öte yandan, Edirne Belediyesi tarafından il dışında yapılması planlanan ve Haziranda tamamlanması beklenen yeni barınma merkezinin hala açılamamış olması mevcut kedi köpek ve barınma evinin olumsuz koşullarının artmasına neden oluyor. Toplanan köpeklerin kapasitenin çok üzerinde olması zaman zaman barınma evinde hayvan ölümlerinin de artmasına sebep olduğu iddia ediliyor.