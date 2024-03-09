Köpekler ölüyor, insanlar korkuyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde Yörükali Mahallesi'nde anayolun üzerinde konuşlanan köpek barınma alanındaki yaklaşık 300 başıboş köpek, yollarda araçların altında kalarak telef oluyor.

Köpekler ölüyor, insanlar korkuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde Yörükali Mahallesi’nde anayolun üzerinde konuşlanan köpek barınma alanındaki yaklaşık 300 başıboş köpek, yollarda araçların altında kalarak telef oluyor.

Mudanya’nın Yörükali Mahallesi’nde bulunan yaklaşık 300 köpek, açık barınaktan yolla çıkarak araçlarına altında kalıyor. Bu nedenle bir çok köpek araçların altında can veriyor. Üstelik sürüler halinde gezen köpekler, bölgede yürüyüş yapan insanlara saldırmasında vatandaşlara panik oluşturuyor. Çevre sakinleri Mudanya Belediyesi tarafından konuşlandırılan bu yerin daha korunaklı yerler alınmasını istiyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Vatandaşlar, "köpekler de ezilmesin, insanlarda huzur içinde yürüyüş yapsın" diyerek mağduriyetlerini dile getirdi.