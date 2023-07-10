Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında ezilmekten son anda kurtuldu
Ankara'da başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Aracın altında ezilmekten son anda kurtulan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Ankara’da başıboş sokak köpeklerinin saldırısından kaçan bir kız çocuğuna otomobil çarptı. Aracın altında ezilmekten son anda kurtulan çocuk, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Kaza, Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle Bolu’dan gezmek için Ankara’ya gelen bir kız çocuğu, başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Üzerine gelen köpeklerden kurtulmaya çalışan talihsiz çocuğa yoldan geçen bir otomobil çarptı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.