Köpeklerin çuvala konup atıldığı iddiası
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki köpeğin çuvala koyularak işkence edildiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde iki köpeğin çuvala koyularak işkence edildiği iddiasıyla gözaltına alınan bir kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, M.O. isimli bir kişinin iki köpeği çuvala koyduktan sonra işkence ettiği iddia edildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çuvaldan çıkartılan köpekler koruma altına alınırken, şahıs ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, ‘Hayvanları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli ve idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.