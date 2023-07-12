Köprü ve otoyol ücretlerine vergi düzenlemesi

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde KDV artışından sonra düzenleme yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), köprü ve otoyol geçiş ücretlerine KDV artışını zam olarak yansıttı. KGM sitesinde yer alan tarifelere göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseldi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 19 TL’den 20 TL oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu (Ankara Alın giriş, Niğde Gölcük çıkış) 138,50 TL’den 140 TL’ye yükseldi.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti 184,50 TL’den 190 TL’ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 200 TL’den 205 TL’ye yükseldi.

Malkara-Çanakkale Otoyolu (Malkara giriş - 1915 Çanakkale Köprüsü çıkış) 272,50 TL’den 280 TL’ye yükseldi.