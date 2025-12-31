Köprü ve otoyol ücretlerine zam: Yeni tarifeler yürürlükte

KGM yeni ücret tarifesini yayımladı

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) resmi internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, 1 Ocak’tan itibaren köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde artışa gidildi. Güncellenen tarifelerle birlikte özellikle büyük projelerdeki geçiş bedelleri dikkat çekti.

Boğaz köprüleri 59 TL oldu

Yeni düzenlemeye göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti 47 TL’den 59 TL’ye yükseltildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise otomobil geçiş ücreti 80 TL’den 95 TL’ye çıkarıldı.

Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprülerinde dikkat çeken artış

Osmangazi Köprüsü’nü kullanan otomobiller için geçiş ücreti 795 TL’den 995 TL’ye yükseltilirken, 1915 Çanakkale Köprüsü’nde de aynı artış uygulanarak otomobil geçiş bedeli 995 TL oldu.

Ankara-Niğde Otoyolu da zamlandı

KGM tarafından açıklanan yeni tarifede Ankara-Niğde Otoyolu da yer aldı. Buna göre, söz konusu otoyolda otomobiller için geçiş ücreti 590 TL’den 740 TL’ye çıkarıldı.

Detaylı bilgilere KGM sitesinden ulaşılabilecek

Karayolları Genel Müdürlüğü, farklı araç sınıflarına ait köprü ve otoyol ücretlerinin tamamının resmi internet sitesinde yayımlandığını duyurdu. Vatandaşlar, güncel tarifelere ve güzergâh bazlı ücret bilgilerine KGM’nin internet adresi üzerinden erişebilecek.