Köprü ve otoyol ücretlerine zam

Köprü ve otoyol ücretlerine 25 Ekim itibariyle geçerli olacak şekilde zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücreti 8,5 TL’den 15 TL’ye yükseltildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile Köprü ve Otoyol Geçiş ücretlerine zam geldi. 25 Ekim itibariyle geçerli olacak tarife ile birlikte Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücreti 8,5 TL’den 15 TL’ye yükseldi. Avrasya Tüneli’nde 53 lira olan gündüz saati otomobil geçiş ücreti, 80 liraya çıktı. Minibüsler için 79.50 TL olan fiyat 120 TL’ye, motosikletler için 20.7 lira olan geçiş ücreti ise 31.2 liraya çıktı. Yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli’nde gece yarısı ve sabah 05.00 arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli tarife uygulamasına devam edildi.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tek geçiş ücretleri aks aralığı 3.20 m’den küçük iki akslı araçlar 15 TL,

aks aralığı 3.20 m ve 3.20 metreden büyük UKOME kararı gereğince geçebilen ve geçemeyen her türlü iki akslı araçlar 19 TL,

3 akslı her türlü araçlar 42 TL, 4 ve 5 akslı her türlü araçlar 83 TL, 6 ve yukarı akslı araçlar 110 TL ve motosikletler 6 TL oldu.

Osmangazi Köprüsü’nde geçişler birinci sınıf araçlar 290 TL, ikinci sınıf araçlar 465 TL, üçüncü sınıf araçlar 550 TL, dördüncü sınıf araçlar 730 TL, beşinci sınıf araçlar 920 TL, altıncı sınıf araçlar 205 TL olarak ücretlendirilecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise geçiş ücretleri şu şekilde oldu: "Araç sınıfı 1 - 35 TL, araç sınıfı 2 - 45 TL, araç sınıfı 3 - 85 TL, araç sınıfı 4 - 220 TL, araç sınıfı 5 - 275 TL, araç sınıfı 6 - 25 TL."

1915 Çanakkale Köprüsü’nden geçiş de birinci sınıf araçlar için 295 TL, ikinci sınıf araçlar için 370 TL, üçüncü sınıf araçlar 665 TL, dördüncü sınıf araçlar 740 TL, beşinci sınıf araçlar 1400 TL, altıncı sınıf araçlar 75 TL ödeyerek geçebilecek.