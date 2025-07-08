Köprücek'te umut yeniden yeşeriyor

Gölpazarı’nın Köprücek Köyü’nde, çıkan orman yangının ardından başlatılan iyileştirme çalışmaları sürüyor.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç’ın öncülüğündeki desteklerle, hem büyükler hem de çocuklar için anlamlı adımlar atıldı. Afetzedeler için köy mescidi onarıldı; duvarları hat ve süsleme sanatlarıyla yeniden hayat buldu. Çocuklar için ise yepyeni bir oyun parkı kuruldu. Köyde dayanışma ruhu her geçen gün daha da güçleniyor. "Birlik içinde her zorluğun üstesinden geliyoruz" diyen Kaymakam Kılıç, desteklerin devam edeceğini vurguladı.