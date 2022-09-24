Köprüden atladığı iddia edilen genç hayatını kaybetti

Olay, Nusratiye Mahallesi’nden Yeni Mezarlığa bağlanan köprüde meydana geldi. Köprüden Çorlu Çevre Yolu üzerine atladığı iddia edilen 19 yaşındaki M.K., ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.K. Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.