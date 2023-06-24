Koray Avcı yeni şarkısının hikayesini anlattı: 'Aylardır tek başıma geziyorum'

Kendine has tarzı ve yorumlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Koray Avcı, Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Sahne aldığı eğlence mekanının sezon kapanış gecesinde sahne alan Avcı, yeni çıkardığı ‘Yan’ şarkısının hikayesini anlatan Avcı, babasına aldığı kayıkta tek başına şarkıyı tamamladığını dile getirirken, ‘Tuttuğum çok şey var ki hayatta, artık bırakmam gerektiğini düşündüm. Ve aylardır tek başıma geziyorum. Sanırım bu şarkı beni anlatıyor, bizi anlatıyor. Umarım keyifle dinlersiniz.’ dedi.

Bursa’daki konserde ‘Adaletin Bu Mu Dünya’ şarkısıyla sevenlerini selamlayan Avcı, özellikle Aşık Mahzuni ve Aşık Veysel’in eserlerinin de yer aldığı pek çok şarkı ve türküyü hayranları için söyledi. Gecenin ilk bölümünde sevenleriyle sohbet eden Avcı, kendi şarkılarıyla da gönüllere dokundu. Duygusal bir tempoda götürdüğü konserinde; ‘Sen’ ve ‘Aşk Sana Benzer’ ile beğeni topladı.

Bursa bize geldi bayramcılar

Dinleyiciler ile şarkı aralarında sohbet eden Koray Avcı, Aşık Mahzuni Şerif’in unutulmaz eseri ‘Yuh’ şarkısını seslendirdiği esnada dinleyicilerin eşlik etmesini istedi. Şarkının nakarat bölümünde ‘yuh’ bölümünü dinleyicilerin eşlik etmesini isteyen Avcı; ‘Sizin bayramınız gelmemiş görünüyor. Biz bize mi kaldık? Bursa bize mi kaldı? İyi güzel. Arkadaşlar aslında yuh çekecek çok şey var. Abartmak istemiyorum. Yuh çekecek çok şey var değil mi? Kadına şiddet var, hayvana şiddet var, taciz var. Birbirine sürekli saldıran insanlar var. Saygı yok, sevgi yok. Herkes bir şeye inanmış kendi doğrusuna gidiyor. Yuh çekecek çok şey var arkadaşlar. Şarkıyı söyleyeyim, Aşık Mahzuni Şerif zaten gerekeni söylemiş.’ diyerek dinleyicileri şarkılarına eşlik etmesi için tetikledi.

Aylardır tek başıma geziyorum.

Konser ritüellerinde ‘bu sahnede babaları ağırlıyoruz’ diyerek geçmişten günümüze önemli isimlerin şarkılarını seslendirdiği kısa bir tanıtım müzik şöleni yaşatan Avcı, bu konserinde bir değişiklik yaptı. ‘Bu sefer o tanıtımı yapmayacağız’ diyerek iki hafta önce yayınladığı ‘Yan’ şarkısının hikayesini anlattı. Babasına almış olduğu kayık ile tek başına denize açıldığını ve orada şarkı sözlerini tamamladığını belirten Avcı sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Bayramınız Kurban olsun. Güzel bir gece olacak söz veriyoruz. Daha önce bizi izlemeye gelenler alkışlayabilir mi? Daha önce biz bir tanıtım yapıyorduk, onu yapmayacağız. Bugün tanıtımımızı şöyle yapacağız. Yeni bir şarkı yaptık. Kasım-Aralık gibi karaladım ilk nakaratını. Kendime güvenemedim aslında, şarkının tamamlanması gerekiyordu. Sonra bir anda kendimi sularda buldum. Bir tane kayık almıştım pedere. O gidince bana kaldı. Tek başıma kalınca orada, ne olabilir diye düşündüm. Tuttuğum çok şey var ki hayatta, artık bırakmam gerektiğini düşündüm. Ve aylardır tek başıma geziyorum. Sanırım bu şarkı beni anlatıyor, bizi anlatıyor. Umarım keyifle dinlersiniz.‘ dedi.

Gecenin ilerleyen anlarına doğru giderek tempoyu artıran Koray Avcı, Bursalılara keyif dolu anlar yaşattı. Türk müziğinin unutulmayan eserlerinden ‘Unutamam Seni’, ‘Gittin Gideli’, ‘Doymadım Doyamadım’ performanslarında mekanı dolduran Bursalılar, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. ‘Hangimiz Sevmedik’ ile başlayan anlarda ise coşku tavana yükseldi.

Son bölümde tamamen hareketli şarkılara repertuvarında yer veren Koray Avcı ile Bursalılar, doyasıya dans ederek eğlencenin tadını çıkardı. Geçtiğimiz ekim ayında da yoğun ilgi ile karşılaşan ve Bursa’ya sık sık geldiğine işaret eden Avcı, dinleyicilerinin her birine teşekkür etti. Avcı, konser boyunca sevenleriyle kurduğu bağ ile sohbet ederken, sahneden dinleyicilerine takılmayı da ihmal etmedi.