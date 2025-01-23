Kordonboyu Köprüsü Yenileniyor: Çalışmalar Başladı

Silivri Kordonboyu’nda, teknik ömrünü tamamlamış dere köprüsünün yenilenmesi için çalışmalar başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, köprünün söküm işlemleri bugün itibarıyla başlatıldı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş, köprü yenileme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yaz mahalle sakinlerinin daha modern ve genişletilmiş bir köprüye kavuşacağını belirtti. Köprünün yenilenmesiyle birlikte bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve rahat hale gelmesi bekleniyor.



Köprü çalışmaları tamamlandığında, bölge halkı hem estetik hem de fonksiyonel açıdan yeni bir yapıya sahip olacak. Vatandaşlar, sürecin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, köprünün modernleşmesiyle birlikte çevrede olumlu bir değişim yaşanacağını ifade etti.